A Bellaria riparte il mercato settimanale con i prodotti alimentari: attivate le misure di sicurezza

E' stato allestito mercoledì nel parcheggio di via Costa per ragioni organizzative, il mercato settimanale di Bellaria, che è ripartito dopo lo stop dovuto alle restizioni da contagio e rimane attivo fino alle 13. Un'iniziativa circoscritta ai banchi del settore alimentare e definita sulla scorta dell'ordinanza regionale dello scorso 11 aprile: il tutto, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle misure anti contagio. Prezioso e robusto, da questo punto di vista, il presidio della zona garantito da Polizia Locale e volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

