A caccia di escort sul web, ecco le città più a "luci rosse" della provincia

E' Riccione la città più a "luci rosse" della provincia di Rimini con la Perla Verde che, a livello italiano, si classifica al 48esimo posto su 668 comuni della penisola e con oltre 3200 utenti che, ogni mese, si collegano a internet per cercare una notte di sesso sfrenato. A realizzare la statistica ci ha pensato un noto portale web specializzato in sex workers dove, nella sua bacheca, è possibile trovare offerte di rapporti a pagamento capaci di accontentare tutti i gusti. Dai dati emersi dalla ricerca di Escort Advisor segue a ruota Rimini, che si piazza al 56esimo posto mentre risultano essere più staccate realtà come Cattolica (179esima), Santarcangelo (310) e Igea Marina (361). A livello romagnolo, la costa riminese risulta essere la più peccaminosa tanto che per trovare un'altra città del nostro territorio dobbiamo scendere fino alla 62esima posizione dove c'è Cesena seguita da Cesenatico (73esima). Più "casta" Forlì che, secondo la classifica, si piazza nella casella 101 per poi sconfinare nel ravennate con Faenza (113) e Cervia (140). Anche nel capoluogo non sembrerebbe esserci una gran vita sessuale tanto che, Ravenna, sprofonda nella classifica del sesso a pagamento rimanendo relegata al 201esimo posto in Italia e, ancora peggio, ha fatto Lugo con il 372esimo piazzamento.