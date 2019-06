A Coriano cambia il sistema di raccolta dei rifiuti: si passa al porta a porta integrale

Da lunedì 1 luglio anche nelle zone del forese del Comune di Coriano partirà la raccolta rifiuti porta a porta integrale, già presente nelle zone residenziali, che riguarderà tutti i tipi di rifiuti e non solo l’indifferenziato e organico. Queste le frequenze di raccolta: l’organico 3 volte la settimana (martedì, giovedì e sabato), i pannolini due volte la settimana (giovedì e domenica) il vetro una volta la settimana (venerdì), così come l’indifferenziato (domenica), mentre la carta viene raccolta ogni 2 settimane (lunedì).

Porta a porta integrale: un sistema per recuperare di più

L’intento è quello di aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di rifiuti riciclabili: una sfida importante che va oltre gli aspetti normativi perché contribuisce a ridurre il consumo di risorse naturali, realizzando importanti benefici per l’ambiente e per le generazioni future. L’obiettivo da raggiungere entro il 2020 è quello del 79% di raccolta differenziata, come previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Oltre ai benefici ambientali, il nuovo sistema permetterà un percorso graduale di applicazione di nuovi modelli tariffari equi e proporzionati (la cosiddetta Tariffa Puntuale), che terranno conto, per ogni utenza, dell’effettiva produzione di rifiuti indifferenziati, incentivando i comportamenti virtuosi.

I materiali forniti da Hera

Per usufruire del servizio, Hera metterà a disposizione di ciascuna utenza del forese, oltre alle attrezzature già in uso per indifferenziato (contenitore grigio) e organico (contenitore marrone + bidoncino areato per sottolavello), anche un contenitore verde da 40 litri per il vetro, dotato di targhetta di riconoscimento e codice identificativo dell’utenza, e una fornitura di sacchi gialli per la raccolta di plastica/ lattine e azzurri per la raccolta della carta/cartone. Per organico, carta, vetro e plastica/lattine, in caso di strutture condominiali (con più di 4 appartamenti) sono presenti contenitori comuni, che devono essere mantenuti all'interno della proprietà privata ed esposti nella giornata indicata sul calendario. E' possibile autorizzare il gestore al prelievo dei contenitori all'interno della proprietà con il rilascio di un'apposita liberatoria.

Progressivamente dal 10 luglio verranno eliminati i contenitori stradali per la raccolta di carta/cartone, plastica/lattine e vetro. Quindi, il conferimento avverrà solo con la modalità “porta a porta”: perciò è di fondamentale importanza che tutti i cittadini e le imprese siano dotate del proprio kit o si rechino a ritirarlo. Per informazioni sul servizio di raccolta rifiuti e concordare un appuntamento per il ritiro dei materiali in caso di assenza al momento del passaggio degli operatori Hera, si può chiamare il numero verde dedicato 800 862 328 (chiamata gratuita) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle18.00.