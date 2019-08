A Coriano il mercato torna al suo posto e al via i lavori per la nuova piazza don Minzoni

A Coriano sono stati conclusi i lavori di rifacimento del tratto di via Garibaldi antistante piazza Don Minzoni e dei marciapiedi limitrofi, e dal 14 agosto la viabilità è stata ripristinata.

Su via Garibaldi verranno terminati nei prossimi giorni, dopo la pausa di ferragosto, piccoli lavori di stuccatura e ripristino dell’asfalto. Da lunedì 2 settembre il mercato verrà posizionato nei luoghi abituali ritornando nel solito tratto di via Garibaldi.

Nella prossima settimana verranno affidati i lavori per il rifacimento di piazza Don Minzoni, il 4 settembre ultimo giorno utile per presentare le offerte ed il 5 apertura delle buste. I lavori inizieranno immediatamente, conclusi gli iter burocratici e consisteranno nella rimozione della pavimentazione esistente per realizzare una platea su tutta la piazza ed il ripristino della copertura con particolare attenzione all’ impermebilizzazione ed è prevista una durata di 60 giorni. I lavori si sono resi necessari proprio per per mettere in sicurezza dalle infiltrazioni i locali sottostanti occupati dalla biblioteca e dalla sala polivalente che sin dalla loro realizzazione mostrarono questo tipo di problema.