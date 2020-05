A Coriano via ai lavori di manutenzione sulle strade vicinali di via Ripa Bianca e via Monte

Approvati a Coriano (con delibera di Giunta dello scorso 12 magio) i progetti esecutivi di manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico che verrànno svolta dal Consorzio di Bonifica nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con il Comune di Coriano. Quest’anno il protocollo prevede un importo di progetto di €57’187,72 con un cofinanziamento del 10% da parte del Comune di Coriano che investirà quindi €5’718,77 euro a fronte dei 51’468,95 resi disponibili dal Consorzio di Bonifica. I lavori verranno svolti sulle strade vicinali ad uso pubblico via Ripa Bianca e Via Monte. Nella seduta della giunta del 12 maggio sono state approvate anche tre delibere di trasformazione, come prevede la norma, di aree cedute in diritto di superficie in aree di proprietà. Complessivamente porteranno alle casse del Comune di Coriano 66’880,76 euro.

"Ogni risorsa che si riesce ad incamerare nel bilancio comunale è per noi linfa vitale utilizzabile per erogare servizi ai cittadini, con principi di equità e attenzione ai bisogni", spiega il sindaco Domenica Spinelli.

Roberto Bianchi (assessore ai Lavori Pubblici): "Siamo arrivati alla quarta annualità degli interventi del Consorzio di Bonifica sulle nostre strade vicinali, sono lavori sulla “viabilità minore” ma che risultano di grande importanza per per gli spostamenti nelle nostre frazioni. I lavori termineranno entro l’estate 2020".