A distanza di 20 anni la giustizia presenta il conto, arrestato per furto ed estorsione

Nella serata di giovedì, nel corso di una serie di controlli, i carabinieri della Stazione di Santarcangelo hanno rintracciato ed arrestato un 51enne, già noto alle forze dell'ordine, sul quale pendeva un ordine di carcerazione. L'uomo, infatti, doveva scontare una pena definitiva di 1 anno e 26 mesi di reclusione per i reati di tentato furto aggravato ed estorsione commessi tra il 1996 e il 2001. Portato in caserma per le pratiche di rito, al termine è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.