A luglio l'apertura di una parte del "Belvedere": come cambia piazzale Kennedy

Conto alla rovescia per il Belvedere in piazzale Kennedy che verrà inaugurato il 12 luglio. Almeno la prima parte. Per quella data sarà aperta la piazza e il pubblico potrà accedere all'area affacciata sulla spiaggia, dove ci saranno alberature, spazi gioco e sarà ripristinata la viabilità, ma rimarrà ancora chiusa la parte "belvedere alto", a monte. Per questa seconda fase dei lavori si dovrà attendere l'autunno, quando sarà ultimato anche il sistema fognario.

Nel piano per la salvaguardia della balneazione è prevista la costruzione di due maxi vasche interrate nel piazzale: una destinata per la raccolta delle acque piovane, grande 14mila metri cubi, la seconda per la laminazione (grande più di 29mila metri cubi). Una volta completata, l'opera in piazzale Kennedy tratterrà l’acqua in caso di pioggia: non ci sarà quindi l'apertura dello scarico e gli sversamenti in mare. Se si verificheranno piogge eccezionali, lo scarico avverrà attraverso le nuove condotte sottomarine che sono in corso d'opera.