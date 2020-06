A Misano nuovo autovelox e due Vista red sulla SS16 che attraversa la città

Dopo l’annuncio di metà febbraio, sono entrati in funzione due VistaRed che il Comune di Misano ha aggiunto sulla SS16 che attraversa la città. Sono posizionati a controllo del semaforo con via Nazionale Adriatica e via della Repubblica. L’importante incrocio, ingresso di Misano centro, sarà quindi monitorato da due apparecchi posizionati in modo da rilevare le infrazioni in entrambe le direzioni di marcia.

L’intervento si è reso necessario per limitare una infrazione stradale pericolosissima, il passaggio col semaforo rosso che ad esempio all’incrocio fra SS16 e via Grotta, pur fungendo da deterrente con un calo del 30% delle infrazioni, ha visto mantenere una media sempre intorno alle 100 mensili. Una media che anche ad inizio 2020, pur con tutte le limitazioni ai movimenti sulle strade durante la lunga quarantena, non s’è abbassata in maniera significativa restando vicina a cento infrazioni mensili. Troppe, quindi l’Amministrazione ha deciso di incrementare l’attività di controllo contribuendo ad un messaggio preventivo anche con l’adeguata segnalazione. L’incrocio di Via Grotta sarà nei prossimi mesi oggetto dell’intervento concordato con Anas per la realizzazione di una rotonda.

Proprio per incrementare l’attività di controllo, il Comune ha deciso di acquistare anche un autovelox mobile e bidirezionale che agirà prevalentemente sulla SS16. “Abbiamo la responsabilità di garantire su una arteria importante e molto frequentata - spiega l’Assessore alla Polizia Locale Filippo Valentini – un alto livello di sicurezza. I dati ci spingono ad alzare l’asticella dell’attenzione perché ogni incidente per attraversamento col rosso è potenzialmente gravissimo e sinceramente ancor più insopportabile rispetto ad altre infrazioni”.