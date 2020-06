A Misano stanziati 40mila euro per i lavori straordinari nelle scuole

In attesa di poter accogliere nuovamente i bimbi al proprio interno, la scuola materna di Villaggio Argentina si è rifatta il look. Sono terminati oggi i lavori di restauro e tinteggiatura della facciata della struttura, che era stata chiusa lo scorso febbraio al diffondersi dei primi casi di Coronavirus in Italia.

Complice la chiusura delle scuole, l’amministrazione di Misano Adriatico ha messo in cantiere diversi lavori di manutenzione straordinaria ad alcuni edifici scolastici di proprietà comunale, avviati con la ripresa dopo il lockdown, stanziando complessivamente 40.000 euro. Diverse di queste strutture, tra cui la scuola materna di Villaggio Argentina, saranno sede di centri estivi nelle prossime settimane.

“Gli edifici scolastici – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – ospitano quanto abbiamo di più caro, i nostri giovani. E’ obiettivo primario dell’amministrazione comunale garantire loro spazi sicuri e funzionali, oltre che gradevoli da vivere”.