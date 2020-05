A Misano terminati i lavori di messa in sicurezza per le vie Vivaldi e Albinoni

Prosegue l’opera di riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni importanti snodi cittadini di Misano Adriatico. E’ terminato in questi giorni l’intervento che ha interessato un tratto di via Vivaldi e di via Albinoni, a Santamonica. I lavori, partiti in seguito al blocco dovuto all’emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno riguardato la manutenzione e l’integrazione delle fognature di raccolta delle acque meteoriche e, successivamente, il rifacimento delle asfaltature dei marciapiedi e delle carreggiate.

Il progetto, che ha comportato una spesa complessiva di 40.000 euro, ha inoltre previsto la predisposizione per i nuovi pali di illuminazione pubblica, che saranno installati a breve, e il rifacimento della segnaletica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In queste settimane – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – stiamo portando a termine diversi interventi. Siamo soddisfatti perché, appena è stato possibile riprendere con i lavori, siamo riusciti a concordare con le aziende tempi rapidi per la consegna delle opere, così da riuscire a tenere fede agli impegni che abbiamo preso con i nostri cittadini”.