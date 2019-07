A Morciano un sostegno economico per i commercianti che fanno "bella" la città

Due azioni concrete per sostenere i commercianti e le attività economiche di Morciano di Romagna. A partire dalla giornata di lunedì 8 luglio l’amministrazione comunale procederà alla pubblicazione di due bandi per l’erogazione di risorse economiche a favore degli operatori locali. La prima misura (‘bando per l’assegnazione di indennizzo in ristoro dei pregiudizi all’attività derivanti dall’esecuzione di lavori ai sottoservizi ed all’arredo urbano’) è rivolta agli esercizi commerciali, artigianali e pubblici presenti in via Aia Pasini, piazza Garibaldi, piazza Umberto I, piazza Giovanni Paolo II, via Ronci e via Foro Boario. Il Comune, dopo aver preso atto del prolungamento dei lavori di sistemazione ai sottoservizi e all’arredo urbano di alcune porzioni del paese (in particolare del centro storico, ha deciso di istituire un apposito fondo per riconoscere un indennizzo forfetario e una tantum di 1.000 euro a ciascuna delle attività economiche il cui ingresso sia ubicato sulle vie in questione. La liquidazione avverrà entro il 30 settembre.

La seconda azione prevista consiste nell’assegnazione di contributi economici a fondo perduto per la valorizzazione dell’area mercatale di piazza Risorgimento e delle zone prospicienti. Gli incentivi messi a disposizione dall’amministrazione comunale consentiranno a commercianti ed esercenti di realizzare elementi di arredo esterni all’esercizio, di costruire o adeguare dei dehors o di sostituire insegne ed altri impianti pubblicitari. Opere che il Comune co-finanzierà grazie a proprie risorse (fino ad un massimo di 1.500 euro per ciascuna richiesta a copertura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile). Le istanze per accedere ad indennizzi e contributi andranno presentate (tramite consegna diretta o posta ordinaria e raccomandata) entro le ore 13 il 31 luglio prossimo al Servizio Finanziario e Promozione Economica del Comune di Morciano di Romagna (piazza del Popolo, 1) oppure via Pec (secondo le modalità previste). Tutte le informazioni relative ai bandi saranno pubblicate sul sito web comunale.