A Natale Ikea al fianco di Diabete Romagna per regalare un sorriso ai bambini

Per il secondo anno Ikea si riconferma al fianco di Diabete Romagna per regalare un sorriso ai bambini con diabete attraverso la campagna Lets’ Play volta a raccogliere fondi e promuovere il ruolo fondamentale del gioco nella vita di tutti i bambini. Per tutto il mese di novembre e fino al 24 dicembre infatti il ricavato della vendita dei peluche Sagoskatt, realizzati proprio dai disegni dei bambini, verrà donato all’Associazione Diabete Romagna per sostenere i progetti a favore dei tanti bimbi che ogni giorno devono convivere con misurazioni di glicemia ed iniezioni di insulina. La collaborazione, che rientra in un ampio progetto, e si realizza proprio nel mese di novembre in cui cade la Giornata Mondiale del Diabete, vede proprio i bambini come protagonisti che vogliamo possano sorridere sempre nonostante gli ostacoli che una malattia complessa come il diabete può imporre. Carlotta ha una sorellina più piccola ed è amica di Leo, anche lui con un fratellino più piccolo. Leo e Carlotta sono amici proprio grazie alle loro mamme che si sono conosciute in associazione. Entrambi hanno il diabete e per loro la vita è scandita da misurazioni della glicemia e dalle iniezioni di insulina. Sono due dei tanti bimbi con diabete della Romagna. Il diabete colpisce anche i bambini ed è una malattia cronica per la quale non esiste guarigione.

In Italia a 3,27 milioni di persone è stato diagnosticato il diabete (1 italiano su 18, cioè il 5,4% della popolazione) e si stima che un altro milione di persone ne soffra senza saperlo, mentre nella sola Romagna sono circa 78.000, di cui moltissimi purtroppo sono bambini. Il diabete è una malattia che spesso si nasconde, che agisce in silenzio e che, proprio quando nascosta, può mettere in serio pericolo la vita. A fianco a quelle 3,27 milioni di persone in Italia che condividono la vita con misurazioni di glicemia, iniezioni di insulina, farmaci salvavita, crisi glicemiche e il terrore che ad ogni visita di controllo possano emergere ulteriori complicanze legate al diabete, ci sono i loro famigliari e amici che spesso fanno del loro supporto al proprio caro un motivo di vita. Per un genitore di un bambino con diabete la vita cambia totalmente al momento della diagnosi e la simbiosi con il proprio figlio diventa tale che si parla "simbolicamente" di diabete tipo 3.

Sabato 30 novembre presso Ikea Rimini dalle 16 sarà possibile conoscere alcuni volontari dell’associazione e la dott.ssa Clownessa di Diabete Romagna, e acquistare i bellissimi peluche Sagoskatt sostenendo così i progetti a favore dei bambini con diabete. Inoltre fino al 24 dicembre è possibile donare giocattoli e libri acquistati in store, all’associazione Diabete Romagna, lasciandoli nell’apposita casetta dedicata. Nei pomeriggi del 14 e 15 dicembre i volontari dell’associazione saranno a disposizione dei clienti per impacchettare i regali in vista del Natale e raccogliere le donazioni a sostegno dei progetti come i Campi Scuola formativi per bambini e famiglie.