A Novafeltria un incontro su salute e sicurezza con gli operatori e le forze dell'ordine

Appuntamento giovedi a Novafeltria con "Estate in Salute e Sicurezza", dalle 20. Secondo dei tre appuntamenti che vedono il centro storico illuminarsi di giovedi sera. La serata è organizzata dalla Croce Verde di Novafeltria e dalla Pro Loco con il Patrocinio del Comune. Coinvolti nella serata tutti gli enti e forze dell’ordine ed associazioni presenti sul territorio, lo scopo è quello di poter offrire alla cittadinanza una serata dove poter conoscere chi è impegnato giornalmente a garantire salute e sicurezza e quali mezzi usa per farlo.

Sono allestiti i Gazebi di Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino, Protezione Civile e Croce Verde Novafeltria con un punto salute dove poter misurare pressione e glicemia e ricevere consigli dal personale sanitario. Saranno presenti inoltre gazebi di associazioni del territorio come Avis, Aned, Aido, Asp Valloni Marecchia, Alzheimer Rimini.

Sarà inoltre presente un “Caregiver Point” in piazza Vittorio Emanuele con la rete degli enti che offrono aiuto a coloro che si prendono cura di una persona fragile o non autosufficiente. Si potrà compilare un questionario sui bisogni attinenti al lavoro di cura e avere informazioni dal Progetto “Assistente in famiglia” Distretto Rimini Nord, Associazione ASDEI per persone con disabilità, Associazione Il Giardino della Speranza, Cooperativa CAD-Case Residenza Anziani e progetto Care Generazioni.

In piazza Roma per tutta la serata sarà allestito un grande circuito dedicato ai bambini con vera segnaletica stradale per insegnare ai più piccoli educazione stradale.