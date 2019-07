A Pennabilli arrivano i punti di raccolta per gli oli alimentari esausti

A Pennabilli ha preso il via mercoledìA il servizio per la raccolta degli oli alimentari esausti. Sono stati infatti collocati appositi contenitori su tutto il territorio comunale ove conferire suddetti oli, ovviamente non sfusi ma dentro bottiglia di plastica (tre punti raccolta a Pennabilli capoluogo, due a ponte messa e una per tutte le altre frazioni). "Per ottenere questo servizio, a costo zero per i cittadini, è stata siglata una convenzione con la ditta SAPI S.P.A. Di Castelnuovo Rangone di Modena - spiega il sindaco Mauro Giannini - Si tratta di un servizio di eccellenza da tempo richiesto dai cittadini Pennesi; rientra in un progetto più ampio di riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti, assieme alla distribuzione di nuove compostiere acquisite grazie a un ennesimo finanziamento ottenuto dal Comune di Pennabilli.