A Poggio Torriana il progetto dedicato agli spazi aperti per bimbi e ragazzi in difficoltà

Il progetto inizierà lunedì 4 maggio presso il parco del Mulino Sapignoli per due giorni a settimana: il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e mercoledì mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00. L’assessore ai servizi sociali, Francesca Macchitella dichiara: “Per alcuni bambini

l’isolamento fisico e sociale è stato più duro e difficile che per altri. La sospensione delle attività scolastiche e la riduzione degli spostamenti dalla propria abitazione per le terapie e la socialità con altri bambini, ha creato una nuova situazione di urgenza e dei disagi per i genitori di figli con bisogni speciali.



Per alleviare le problematiche di queste famiglie e per prevenire, per quanto possibile, fenomeni insostenibili nella gestione nella propria casa, l’Ammnistrazione comunale, in stretta sinergia con l’Ausl Romagna, ha individuato uno spazio sicuro dove trascorrere qualche ora all’aperto, in particolare adesso, che la stagione primaverile è arrivata e le ore di luce si sono allungate. Il parco del Mulino è un luogo verde di grande bellezza ed è uno spazio non a caso individuato per la fruizione da parte di bambini accompagnati da un adulto di riferimento che potranno giocare, correre, fare merenda e godere del luogo in piena sicurezza, una mattina ed un poemriggio a settimana. Un luogo che profuma di storia, affianco al museo del Mulino Sapignoli, che ci aiuta anche a fare comunità in momento così delicato, dove si potranno vivere al meglio delle ore all’aperto e socializzare nel rispetto delle distanze sociali richieste dall’emergenza sanitaria in corso. Ricordo che l’accesso al parco è riservato, al momento, solo ai minori individuati dal servizio dell’Ausl Romagna che ha curato tale progetto.”

