A Riccione chiusura strade e controlli ai varchi fino al 3 maggio

Saranno reiterate, con un nuovo atto sindacale, le chiusure delle strade secondarie, la definizione dei soli varchi aperti da Nord a Sud per il territorio di Riccione, come da ordinanza della Regione Emilia Romagna "di proroga al 3 maggio 2020 di tutte le disposizioni già in atto in provincia di Rimini, all'interno della quale non si applicheranno le norme meno restrittive del Dpcm emanato ieri dal Governo”. Si rinnovano così per Riccione i blocchi alle strade secondarie di collegamento con l'entroterra e sui confini comunali da Nord a Sud. Restano quindi le disposizioni dei controlli sulle vie principali, varchi, fino al 3 maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.