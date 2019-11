A Riccione inaugura la Casetta di Babbo Natale su viale Ceccarini

E' stata inaugurata sabato a Riccione la casina di Babbo Natale, che ha trovato dimora quest’anno in un grande igloo trasparente allestito sull’asse principale di Ceccarini, nel punto in cui il viale si schiude in piazzale Roma e abbraccia il mare d’inverno. La Casetta di Babbo Natale sarà lo scrigno magico del Riccione Ice Carpet, un trionfo di animazioni, emozioni e iniziative per bambini e famiglie. L’accensione del grande Albero di Natale sul ponte del porto canale è in programma sabato 7 dicembre, con uno spettacolo di luci e musica, dall’imbrunire alla sera.