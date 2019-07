A Riccione l'Abissinia fa squadra, un gruppo di imprenditori uniti per garantire gli eventi

Un gruppo di imprenditori fa squadra e l'Abissinia di Riccione anche per questa estate avrà il suo calendario di eventi. A dare il via all’iniziativa sono stati Franco de Luca, titolare insieme alla moglie della boutique La Dolce Vita, Federica Torsani hotel Negresco, Luca Romito hotel Bellini, Lucia Baleani maison baleani, e Monica Corticelli, che, con il contributo di altri operatori della zona si sono presi l’impegno di promuovere questa iniziativa, andando a dialogare direttamente con l’Amministrazione Comunale che ha accolto le loro proposte, deliberando il sostegno all’iniziativa così come previsto dal regolamento sui contributi alle Associazioni e ai Comitati.

"Sembrava proprio che dopo la rinuncia del Direttivo dell’Associazione Riccione Abissinia, il quadrilatero che ruota intorno a Viale San Martino e Viale Gramsci, fosse costretta a rinunciare ai tradizionali eventi estivi che come ogni anno si svolgevano per intrattenere i numerosi turisti e i residenti di questa storica zona della città. Invece, l’impegno e la volontà di alcuni operatori turistici e commerciali del quartiere hanno rotto il “congelamento”, imposto dal Direttivo dell’Associazione e hanno dato vita ad un interessante cartellone di eventi, autoprodotti, che occuperà tutto il mese di agosto.

Gli eventi e le iniziative, ad ingresso gratuito, si svolgeranno tutte nella piazzetta San Martino. Si comincerà il 4 agosto con lo spettacolo teatrale della Compagnia del Ranocchio, “Pinocchio”, scritto e diretto da Romina Biasi. Come tutti sanno la Compagnia del Ranocchio è formata da un gruppo di genitori dei bambini dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata Scuola Primaria e dell’Infanzia di Riccione. Seguirà il 16 Agosto, lo spettacolo teatrale di Carlo Tedeschi, “Senza Fili”, a cura della Compagnia del Lago. Uno spettacolo per grandi e piccini con oltre 40 artisti in scena tra mimo, danza, canto e circo. Il 21 Agosto, sempre in piazzetta San Martino, presentazione del libro “Sangue sulla promenade”, con la partecipazione dell’autrice Helene Blignaut. Una detective story che ha come sfondo i giorni immediatamente precedenti e successivi al terribile attentato di Nizza del 14 luglio sulla Promenade des Anglais. A seguire il 23 Agosto l’incontro con lo scrittore Mauro Corticelli. Bolognese di origine, Mauro Corticelli ha pubblicato il suo primo romanzo “Nescafé Frappé” che lo ha fatto conoscere a un vasto pubblico, grazie al passaparola sui social network e a un lungo tour di presentazioni.

Il programma si concluderà il 28 agosto con lo spettacolo musicale di Vittorio Costa, condotto da Alessandro Formilli, “A come Abissinia – Storia della Zona del primi villini a Riccione”.