A Riccione ogni due giorni nasce un bambino, aumentano le famiglie e i centenari

La Perla Verde scatta una "fotografia" alla società e ai suoi cambiamenti ed emerge come le famiglie riccionesi siano in lieve aumento nel 2019, ma soprattuttoche ogni due giorni nasce un bimbo a Riccione.

Focus

La popolazione riccionese al 31 dicembre 2019 conta 35.408 persone, le famiglie sono 16.384, gli over 65 sono invece 8.641, l’età media a Riccione è di 47 anni. Le persone che hanno conquistato l’ambita meta dei 100 anni sono 12, sette in più rispetto al 2018. Un record di longevità per la Perla Verde, dove la metà della popolazione è di sesso femminile, 18.851, pari al 53%, confermandosi nel periodo di riferimento di 4 anni, 2016 – 2019, superiore a quella maschile come nel resto d’Italia. Gli stranieri residenti sono 3.494 (3570 nel 2018).

I nati, in totale, a Riccione nel 2019 sono stati 214, quelli iscritti all’anagrafe 217, tre in più che rappresentato iscrizioni temporanee. I mesi dell’anno in cui si riscontrano più nascite sono gennaio, settembre e ottobre Il totale dei decessi registrati in territorio nel 2019 è stato di 559 tra questi si conteggiano anche le morti di persone non residenti in territorio ma, decedute a Riccione, mentre i cancellati per morte dall’anagrafe del Comune di Riccione nel 2019 sono stati 383 (i residenti). La popolazione riccionese dopo una crescita costante (35.420 nel 2017, 35.376 nel 2016 e 35.478 nel 2015) ha subito un lieve freno, mentre resta sempre in crescita il numero della famiglia città, 16.335 nel 2018, 16.384 nel 2019 di cui il 40% con due componenti. Il dato più variabile per effetti evidenti del cambiamento di stile di vita che coinvolge più età e fasce sociali quello del numero dei componenti della famiglia che spesso si divide generando famiglie con un solo componente.