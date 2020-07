A Riccione un confronto su eolico ed energie pulite in Adriatico

l tema delle energie dell'Alto Adriatico si pone al centro della tappa di Goletta Verde in Emilia-Romagna. Un dibattito ormai molto acceso, che vede da una parte l'ipotesi di progetti concreti di energia eolica e prospettive di dismissione delle piattaforme, dall'altra l'idea di proseguire ad estrarre idrocarburi in mare e contemporaneamente stoccare CO2 nel sottosuolo. Argomentazioni rimaste finora al di fuori da prospettive di programmazione pubblica e scenari energetici ed economici a medio termine. Legambiente, assieme a Fridays For Future Rimini e ospitata da Fondazione Cetacea, organizza dunque un confronto con i vari portatori di interesse ed Enti coinvolti. L'appuntamento è per sabato mattina alle ore 11.00 presso la sede di Fondazione Cetacea a Riccione (via Torino 7/A).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si partirà dal progetto eolico in discussione di fronte alle coste del riminese per valutare quali strategie possano garantire una vera lotta ai cambiamenti climatici applicando il Green New Deal, in modo da coniugare ambiente e lavoro. Sono invitati all'iniziativa i Comuni, addetti ai lavori e portatori di interesse. Chiuderanno il dibattito il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e l'Assessore regionale all'energia e green economy Vincenzo Colla. Prima dell’iniziativa, alle ore 10, volontari e simpatizzanti delle associazioni manifesteranno a favore delle energie del vento con un colorato flash mob in spiaggia. L'iniziativa apre il programma in Emilia-Romagna di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente per la tutela della costa e del mare.