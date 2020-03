A Rimini intesa "Comune-taxi" per la consegna della spesa a casa: tariffe e modalità

Chi non vuole uscire può farsi portare la spesa a casa dai taxi, e se si organizza in gruppo può anche risparmiare. A Rimini, il Comune e la Cooperativa taxisti, sfruttando la nuova opportunità permessa dall'ordinanza regionale, hanno definito le modalità per le consegne. Il servizio, che viene svolto seguendo tutte le prescrizioni per prevenire il contagio degli operatori e degli utenti, prevede che i taxisti prelevino i beni di prima necessità dal venditore, li carichino e trasportino davanti alla casa o al passo carraio del cliente. Le tariffe vanno da 5 a 10 euro a seconda del numero di utenti serviti e dell'area.

Per esempio, la consegna per un minimo di tre diversi utenti residenti nell'area urbana del Comune e mare della Statale 16 costa 5 euro. Quella a un singolo utente nell'area urbana del Comune, a mare della Statale 16, 10 euro; per quattro diversi utenti, residenti a monte della SS16 (esempio: Spadarolo, Vergiano, Gaiofana, San Vito, Corpolò) 5 euro; per un minimo di due diversi utenti, a monte della SS16 (esempio: Spadarolo, Vergiano, Gaiofana, San Vito, Corpolo'): 10 euro. Al tassista, precisa il Comune, non può essere chiesto di pagare la spesa da consegnare e l'utente finale deve pagare al tassista solo l'importo della corsa convenzionata. Potranno accedere il servizio (telefonando al centralino 054150020) sia i cittadini sia gli stessi esercenti. Al momento l'accordo coinvolge solo i taxisti, ma negli ultimi giorni si sono attivati contatti anche con un paio di operatori di Ncc (noleggio con conducente). Ecco un "ulteriore servizio per i cittadini, il cui utilizzo sarà monitorato in questa fase di avvio - è il commento del Comune - e che copre anche le aree più distanti dal centro urbano, per ridurre al minimo gli spostamenti anche per i beni di prima necessita'". In gruppo "si risparmia a si riducono gli spostamenti a tutela della salute di tutti".