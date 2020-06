A San Giovanni la scuola dà il via a una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà

Il Consiglio d’Istituto ha accolto la proposta di alcuni docenti della Scuola Primaria di San Giovanni in Marignano per attivare un progetto di sostegno a favore della popolazione in difficoltà, a seguito dell’emergenza Covid-19. Tutta la realtà scolastica, alunni e famiglie, docenti e personale Ata, potrà partecipare a questa iniziativa per affiancare e sostenere l’iniziativa già attivata dal Comune di San Giovanni con l’apertura di un conto corrente comunale dedicato e l’attivazione di un’iniziativa #sangiovanniinsieme.

L’Associazione Scuolinfesta, che riunisce i genitori degli alunni dell’istituto, si occuperà di raccogliere tutti i fondi tramite il seguente conto corrente: Iban: IT 89 U 07090 68000 019010189559

Intestato a: Associazione Scuolinfesta FEM (Fondo Emergenza Marignanese)

Causale: Emergenza Covi-19 – Supporto alla popolazione

La raccolta continuerà fino al 30 giugno, successivamente l’Associazione provvederà a versare quanto raccolto nel conto corrente comunale dedicato e a rendicontare l’ammontare della somma all’Istituto Comprensivo Statale.

“Questa proposta dell’Istituto Comprensivo realizzata in collaborazione con l’Associazione Scuolinfesta – afferma l’Amministrazione comunale – si affianca a tutte le iniziative realizzate dall’Amministrazione comunale con lo scopo preciso di non lasciare indietro nessuno e sostenere particolarmente le famiglie che si trovano in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19. Li ringraziamo per questa proposta così solidale con la popolazione marignanese e ci auguriamo di continuare a fare tanto, insieme”.