A San Giovanni procedono i lavori per i nuovi lampioni a led

In questi giorni si potrebbe verificare l'accensione dell'illuminazione pubblica nel territorio comunale di San Giovanni in Marignano anche durante il giorno. Non si tratta di malfunzionamenti, ma di lavori in corso. Procedono infatti i lavori di sostituzione degli impianti di illuminazione con nuovi a led, così da migliorare l’efficienza dell'impianto su tutto il territorio marignanese. San Giovanni, entro la fine dell’anno, rinnoverà infatti il proprio impianto di illuminazione pubblica passando al led, e sostituendo i 2.737 punti luce presenti sul territorio comunale, in quanto eccessivamente energivori e ormai datati. Tutti i corpi illuminanti saranno “cut off”, illuminando solo verso il basso, senza dispersione di luce verso l’alto.

A fronte di un investimento di oltre un milione di euro (interamente recuperato dal risparmio energetico che si effettuerà nei prossimi 9 anni di esercizio dell'impianto) non solo il territorio comunale sarà più luminoso, ma anche più virtuoso, con un risparmio non solo economico, ma anche ambientale pari a 515.566 kWh consumati (-32,4% rispetto agli attuali consumi), e con una riduzione di 221,56 tonnellate di CO2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si conferma così l'impegno dell'Amministrazione Morelli verso il risparmio energetico - spiegano dal Comune - un ulteriore passo avanti nella sostenibilità ambientale, destinato ad essere parte strategica della crescita e sostenibilità economica, ma anche della qualità della vita di San Giovanni in Marignano, e, nel contempo, concorrere a risparmiare importanti risorse per il bilancio comunale. Ci stiamo impegnando concretamente a lasciare ai nostri figli una San Giovanni con un’impronta ambientale migliore”.