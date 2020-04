A San Leo via alla distribuzione delle mascherine acquistate dal Comune per tutti i cittadini

Da martedì è iniziata a San Leo la distribuzione delle mascherine acquistate dall'amministrazione comunale per tutti i cittadini. "Un mio ringraziamento personale va a quei consiglieri comunali che hanno lavorato alacremente in questi giorni per imbustare le quasi 3000 mascherine e per la distribuzione delle stesse", afferma il sindaco Leonardo Bindi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'utilizzo dei DPI e soprattutto delle mascherine è indispensabile in questa fase di ripartenza e quindi l'amministrazione comunale ha deciso di fornirle a tutti i Leontini. "Personalmente rendere obbligatorio l'utilizzo delle mascherine per tutta la Fase 2 sarebbe una misura fondamentale", chiosa il sindaco.