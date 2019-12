A Santarcangelo strade più illuminate per una maggior sicurezza

Strade più illuminate e sicure, grazie ai nuovi interventi approvati dalla Giunta comunale per complessivi 67.000 euro. In via Ugo Bassi saranno realizzati due attraversamenti pedonali illuminati, mentre tre dossi in gomma rallenteranno la velocità dei veicoli. Il problema dell’eccessiva velocità in via Ugo Bassi – una strada larga e rettilinea – è infatti presente da tempo nonostante il limite di 30 chilometri orari, il divieto di transito dei mezzi pesanti e i controlli della Polizia locale. Per aumentarne la sicurezza, l’Amministrazione comunale ha approvato un progetto che prevede il restringimento della carreggiata, 31 posti auto e uno stallo riservato ai diversamente abili sul “lato Cesena”, due passaggi illuminati e tre rallentatori di velocità.

La realizzazione del percorso ciclo-pedonale in via Ugo Bassi, già oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale, avverrà in un secondo momento, sul lato dove è presente il marciapiede. Ampliando lo spazio occupato da quest’ultimo, sarà infatti possibile riservare a pedoni e biciclette un percorso in sicurezza di collegamento con le ciclabili di via della Resistenza e di via Trasversale Marecchia. Inoltre, anche in viale Marini – come già avvenuto in via Pascoli – il passaggio pedonale all’altezza del Supercinema verrà illuminato con lampade led. Infine, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione edilizia dell’edificio presente al Parco Campo della Fiera. L’intervento – la cui realizzazione avverrà entro l’estate 2020 – prevede l’ampliamento del bar e la riqualificazione dei bagni pubblici per una spesa di 120.000 euro.