A spasso con la marijuana, in casa il grosso dello stupefacente

Durante i controlli del territorio, effettuati dai carabiieri della Compagnaid i Riccione nel corso del fine settimana, i militari dell'Arma della Stazione di Misano hanno arrestato un cattolichino 26enne per detenzione e spaccio di marijuana. Il giovane, incappato in una pattuglia mentre stava camminando in strada, è stato trovato in possesso di una piccola dose di "erba". Il giovane, tuttavia, si è dimostrato troppo nervoso nonostante la minima quantità e, i carabinieri, hanno deciso di effettuare una perquisizione domicilare. A casa del 26enne sono così spuntati altri 81 grammi della stessa sostanza già suddivisi in dosi e pronti per essere spacciati oltre a tutto il materiale per il confezionamento. Lo stupefacente è costato al cattolichino le manette e sarà processato per direttissima lunedì mattina.