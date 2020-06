A spasso con oltre un chilo di marijuana, la qualità è l'ottima "Ak47"

La cannabis Ak47 è una qualità di marijuana che ha vinto numerosi premi in quanto, coltivata secondo il metodo idroponico, gli "agricoltori" sono in grado di farle sviluppare un'alta percentuale di Thc ovvero il principio attivo dello stupefacente. Ed è con oltre 1 chilo di questo tipo di "erba" che i carabinieri di Riccione, nella giornata di giovedì, hanno arrestato uno spacciatore. I militari dell'Arma, durane i controlli del territorio, intorno alle 17 hanno intercettato una vecchia Volvo sulle strade della Perla Verde e hanno intimato l'alt all'automobilista. Al volante c'era un 53enne originario di Cosenza, già noto alle forze dell'ordine, e l'abitacolo dal quale proveniva un forte odore di marijuana è stato ispezionato. In poco tempo l'origine è stata trovata dai carabinieri che, tra i sedili, hanno trovato un pacco contenente 1,3 chili dello stupefacente. L'involucro era accuratamente etichettato con la qualità della della droga e, per il calabrese, sono scattate le manette. Mentre veniva portato in caserma, gli inquirenti dell'Arma hanno perquisito anche il domicilio dell'uomo dove sono spuntati 1500 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. Dopo una notte in camera di sicurezza, il 53enne sarà processato per direttissima venerdì mattina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.