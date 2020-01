A spasso nonostante gli arresti domiciliari si giustifica ai carabinieri: "Andavo a fare la spesa"

E' stato arrestato dai carabinieri di Riccione, durante un controllo del territorio, un napoletano 49enne già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina. Nel pomeriggio di martedì i militari dell'Arma, impegnati per accertarsi che le persone sottoposte alla misura restrittiva ottemperassero ai loro obblighi, si sono imbattuti nel partenopeo che camminava tranqullamente in strada. Fermato, l'uomo ha provato a giustificarsi sostenendo di essere uscito per fare la spesa ma la scusa non ha retto e sono scattate le manette ai polsi del 49enne che sarà processato per direttissima con l'accusa di evasione.