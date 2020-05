A Torre Pedrera si riparte con ironia e i negozi spiegano le misure di sicurezza con cartelli in dialetto

Nonostante la lunga chiusura e il momento di crisi, i commercianti di Torre Pedrera non hanno perso l'ironia e, cooridnati con l'associazione di quartiere, hanno sdrammatizzato questo periodo particolare creando un vademecum di regole base scritte in dialetto romagnolo. "In questo modo - spiega la commerciante Romina Petrucci - abbiamo pensato di ricordare le regole base con lo spirito e l'allegria che caratterizza tutti noi romagnoli. I clienti arrivano magari un po' irritati per mascherine, guanti, gel e distnza ed entrando vedono i nostri cartelli e magicamente dai loro occhi traspare un sorriso dando un momento di serenità in più".

I commercianti ricordando che "da oggi a Torre Pedrera nonostante le innumerevoli problematiche virus e lavori in corso sul lungomare buona parte delle attività sarà aperta e operativa".