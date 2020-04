A Verucchio riapre il mercato agricolo in piazza

Viene riattivato, martedì 14 aprile (dalle 8 alle 12), a Verucchio, il mercato agricolo in Piazza Primo Maggio. La sindaca Stefania Sabba, in controtendenza rispetto ad altri amministratori locali, ha disposto la riattivazione del mercato agricolo in seguito all'art. 1 lett. d) dell'Ordinanza del 3 aprile 2020, a firma congiunta del Ministro della salute e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, e tenendo presente le informazioni e le esigenze lavorative presentate ai Sindaci da Cia Romagna.

“Apprezziamo chi ha il coraggio di assumersi delle responsabilità e quindi di esercitare il proprio ruolo, come ha fatto la sindaca Stefania Sabba - afferma Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna - tenendo conto della salute dei cittadini e delle attività economiche, senza nascondersi dietro a pareri di un apparato burocratico ormai totalmente inadeguato ai tempi, come hanno fatto altri sindaci”.

Il mercato agricolo occupa parzialmente la Piazza e questa può essere recintata con opportuni dispositivi per controllare l'accesso dell'utenza, predisporre appositi percorsi per garantire le distanze fra le persone e i banchi possono essere dislocati a una distanza l'uno dall'altro di almeno tre metri. Gli operatori del mercato dovranno svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie in vigore per l'emergenza Coronavirus.