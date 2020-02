Abbandona un "tesoro" di fronte alla stazione dei Carabinieri: scoperto un altro tombarolo

Non si ferma il vortice di scoperte di tesori nascosti che da una settimana sta coinvolgendo il piccolo centro di Saludecio. Ancora una volta a fare la scoperta sono stati i Carabinieri del luogo, che raccolgono i risultati di una affascinante attività investigativa che sta facendo luce su un vero e proprio giro di “archeologi abusivi”, tutti accomunati dalla passione amatoriale per il collezionismo di beni di interesse culturale.

Nella notte tra sabato e domenica, nei pressi della porta d’ingresso della stazione Carabinieri, i militari hanno rinvenuto una busta contenente diversi reperti, abbandonati da un ignoto “archeologo fai da te”, consistenti in una placchetta decorativa argentata, risalente a un'epoca compresa tra il XVI e il XIX secolo; un elemento in bronzo, risalenti a epoca medioevale; un elemento in bronzo, risalente a un'epoca compresa tra il XVII e il XIII secolo; una fibbia metallica risalente a un'epoca compresa tra il XIX e il XX secolo.

Il militari hanno provveduto quindi a effettuare gli opportuni accertamenti e, visionando le immagini delle telecamere di sicurezza, sono riusciti a identificare il soggetto, un 41enne di Mondaino incensurato. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l’archeologo amatoriale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Rimini per impossessamento illecito di beni culturali.

Immagine di repertorio