Abbraccia un ragazzo fuori dalla discoteca e gli ruba un Rolex da 8mila euro

Poco prima dell'alba sul Lungomare Tintori, nei pressi del "Coconuts", è stato arrestato un 36enne venezuelano. Mentre procedevano ai consueti controlli notturni della località della ‘Movida' l’attenzione dei componenti della volante è stata richiamata da alcuni ragazzi, i quali riferivano di aver bloccato un transessuale, che aveva poco prima rubato dal polso sinistro di uno di loro un Rolex di 8mila euro. Due ragazzi in questione, di nazionalità tedesca, hanno anche riferito di aver assistito alla fuga di altre due persone, rimaste tuttora ignote, alle quali il trans aveva consegnato l'orologio rubato.

Le ragazze che erano in compagnia dei giovani tedeschi hanno confermato quanto asserito dai due giovani, aggiungendo una descrizione ancora più dettagliata dei connotati della persona che aveva rubato l’orologio al ragazzo tedesco. In particolare le giovani hanno dichiarato che il transessuale era vestito di scuro, con capelli neri e che si era avvicinato al derubato e lo aveva abbracciato nonostante non lo conoscesse. Subito dopo l’abbraccio lo stesso si era reso conto che al polso sinistro gli mancava il costoso orologio.

Tutti i ragazzi hanno inoltre confermato che il transessuale si era avvicinato anche ad altre due persone, le quali erano fuggite a piedi facendo perdere le loro tracce. Il 36enne è stato preso: era sprovvisto di qualsiasi documento. Tramite la fotosegnalazione, si è scoperto che il venezuelano "vantava" numerosi precedenti per furto con destrezza e furto con strappo. Il soggetto in questione è stato arrestato e nella mattina odierna sottoposto a processo per direttissima.