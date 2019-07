Abusi edilizi, i controlli salgono a quota 752: sigilli a due cantieri e 35 richieste di demolizione

Resta alta l’attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale sul fronte del contrasto all’abusivismo edilizio. Anche nei primi mesi del 2019 i controlli condotti dall’apposito ufficio della Polizia Municipale e dal Settore controlli edilizi hanno riportato risultati importanti, in continuità con il trend registrato negli ultimi anni. Al 30 giugno sono 752 accertamenti svolti relativi a controlli presso cantieri e/o immobili e ad indagini di polizia giudiziaria; 474 atti di polizia giudiziaria redatti per il completamento delle notizie di reato e delle indagini di polizia giudiziaria; 124 notizie di reato trasmesse a seguito degli accertamenti svolti; 32 violazioni contestate per mancanza di certficato di collaudo; 14 violazioni contestate per false dichiarazioni; 47 deleghe di indagine svolte a seguito di disposizioni della locale Procura della Repubblica; 2 cantieri sottoposti a seguestro penale preventivo su delega della locale Procura della Repubblica. 35 ordinanze di demolizione e 6 ordinanze di diffida alla demolizione

“Già nel 2018 avevamo dato una ulteriore sterzata alla già attenta attività di controllo e di accertamento – sottolinea l’assessore alla Programmazione e gestione del territorio Roberta Frisoni – e al giro di boa del 2019 si conferma la volontà dell’Amministrazione di non arretrare sul fronte del contrasto delle forme di abuso edilizio che, oltre a essere fonte di illegalità, interferiscono col percorso avviato dall’Amministrazione per una pianificazione territoriale sostenibile. Un’attività di monitoraggio che si integra con il percorso intrapreso dall’Amministrazione per snellire procedure e pratiche, in un’ottica di semplificazione per utenti e uffici e che possa agevolare il rilancio in modo stabile del settore edile. Credo – conclude l’assessore Frisoni - che si stia diffondendo una maggiore sensibilità e attenzione anche da parte della cittadinanza rispetto alla salvaguardia del territorio e sulla necessità di condividere una strategia che metta al centro la riqualificazione e la rigenerazione urbana”.