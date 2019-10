Abusi edilizi, scattano i sigilli della Municipale al Darsena Sunsetbar

Una lunga serie di abusi edilizi ed irregolarità quella emersa dai controlli della polizia Municipale, effettuati lo scorso aprile, che ha fatto scattare i sigilli a tutta l'area esterna del Darsena Sunsetbar di Rimini. A finire sotto sequestro su ordine della Procura è stata una superfice di 30 metri quadri, oltre a due casette in legno, che non avrebbero quel carattere di "stagionalità" per cui dovevano essere smontate a fine estate. Nel mirino anche la copertura che, invece di essere semplicemente un ombreggiante, avrebbe le caratteristiche di una vera e propria tettoia. Una serie di modifiche, quelle realizzate nel locale, che non avrebbero avuto l'autorizzazione paesaggistica e quella sismica.