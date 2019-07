"Abusivi e bigotti?", il comitato contro il Summer Pride va all'attacco

Il Comitato «Beata Chiara da Rimini» riguardo alle pubbliche affissioni dei manifesti per la processione di riparazione di sabato ritiene ritiene "doveroso riferire la realtà dei fatti, pesantemente alterata dalle gravi insinuazioni di Arcigay Rimini.

Il comitato risponde con una nota in cui specifica alle accuse di abusivismo e di essere bigotti.

"ABUSIVI: Come avvenuto l’anno scorso, la tipografia a cui ci siamo rivolti ha osservato le consuete procedure previste dall’Amministrazione, compreso il preventivo vaglio e rilascio del necessario nulla osta della Questura. Non vi è stato, dunque, alcun abuso ed eventuali errori nell’esecuzione del servizio non possono, in ogni caso, essere imputati al Comitato che ne è stato solo il committente".

BIGOTTI: Come ha dichiarato il signor Tonti, Arcigay Rimini ha provveduto ad imbrattare i nostri manifesti - ripetiamo: legittimi ed autorizzati - con cartelli che dichiarano: «Affissione abusiva & Bigotta - vi aspettiamo al Summer Pride». A far questo, Arcigay era stata autorizzata? Comunque no, signor Tonti, noi non siamo bigotti. Come le risponderebbe Pier Giorgio Frassati, siamo rimasti cristiani. Sabato prossimo, pregheremo per riparare al grave scandalo inflitto al Sacro Cuore di Gesù con la pubblica ostentazione del peccato impuro contro natura".