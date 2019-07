Abusivismo commerciale, retata dei carabinieri e della polizia Municipale

E' scattato all'alba di venerdì il blitz dei carabinieri e della polizia Municipale di Bellaria che, supportati dall'elicottero dell'Arma, hanno ispezionato il territorio comunale nel corso di un'operazione antiabusivismo. Sul lungomare cittadino sono stati germati e controllati 25 stranieri, poi tutti risultati essere regolari in Italia, che si preparavano a vendere la loro mercanzia sulla battigia. Per loro è scattata la sanzione per commercio abusivo su aree pubbliche con il conseguente sequestro amministrativo di 1.000 piccoli oggetti di elettronica, 150 oggetti vari di pelletteria, 60 borse da donna, 110 paia di occhiali da sole, 500 capi di abbigliamento di vario genere e 150 giochi da spiaggia di varia natura.