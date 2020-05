Acar, l'associazione concessionari auto, dona due macchinari medicali all’ospedale Infermi 

“Con questa donazione come concessionarie auto della provincia di Rimini abbiamo voluto manifestare in modo concreto la vicinanza ai malati e il nostro ringraziamento al personale medico, paramedico e infermieristico che combatte instancabilmente, giorno dopo giorno, questa pandemia". Questa le parole di Giovanni Piraccini, presidente di Acar che ha voluto dare un proprio contributo per l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. L’Associazione concessionari auto della provincia di Rimini aderente a Confcommercio su indicazione dell’azienda sanitaria ha, infatti, acquistato e donato due apparecchiature medicali messe a disposizione dell’U.O. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Infermi.

Piraccini continua: “Per tutti noi è stato un piacere poter contribuire con i macchinari richiesti, entrambi di aiuto alla respirazione. In reparto siamo stati accolti dal dottor Giuseppe Nardi, direttore dell’Unità Operativa, che nel ringraziarci ci ha fatto dono del suo piccolo ma prezioso libro “Tu porti il tuo cuore” dove ha raccolto i pensieri dei pazienti e del personale dell’ospedale durante questa lotta contro il covid-19”.

Acar è composta dalle concessionarie: Errepiù, Japan Car, Marcar, Plusmotor, Reggini, Ren-Auto, Ricci Due, Ruggeri, Vernocchi.

