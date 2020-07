Accampamento abusivo in fiamme, bombole di gas a rischio di esplosione

Un incendio, con tutta probabilità di origine dolosa, è scoppiato in un accampamento abusivo nella notte tra mercoledì e giovedì. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte in via XXIII settembre 1845 in zona celle, alle spalle di un negozio di gommista, a ridosso della linea ferroviaria Rimini-Bologna. Sul posto sono accorsi i mezzi del 115 che, con l'autobotte e il supporto della Campagnola, hanno iniziato ad estinguere le fiamme che hanno interessato oltre alla vegetazione anche una roulotte e delle masserizie abbandonate. Tra queste erano presenti alcune bombole di gas e si è temuto che potessero esplodere a causa delle elevate temperature. L'intervento si è concluso verso le 2 di notte e, sul posto per gli accertamenti di rito, è intervenuta la polizia di Stato.

