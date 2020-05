Accelerano i lavori di dragaggio al porto di Riccione

A lavoro da questa mattina al porto canale di Riccione, all’imboccatura d'ingresso, e alla darsena di ponente una draga e due motopontoni. Per l’esattezza la draga sta lavorando all’imboccatura del porto, mentre i due motopontoni stanno dragando il canale fino al ponte di viale D’Annunzio. Il progetto esecutivo dei lavori prevede quello di portare la profondità, tra i 1,60 ad un massimo di 2,20 metri. Durante i lavori saranno asportati 6500 metri cubi di materiale. I materiali verranno poi trasportati in un’area denominata “Rica” a 6 miglia nautiche dalla costa di Riccione. Tale area è tra quelle individuate ed autorizzate dalla Regione come aree di immersione deliberata in mare e la sabbia prelevata è già stata analizzata ed è pronta allo smaltimento. “Abbiamo dato un'accelerata significativa ai lavori dopo lo stop subito con il lockdown - ha detto l’assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi -. Avere draga e motopontoni che lavorano contemporaneamente serve appunto ad arrivare al più presto alla sistemazione del porto canale e della darsena di ponente, in tempo per la riapertura della stagione che ci auguriamo giunga velocemente”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.