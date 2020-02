Accessori per fumatori venduti senza licenza, maxi sequestro della Finanza

I militari della Guardia di Finanza, durante una serie di controlli sull'emissione degli scontri fiscali, sono incappati in una vendita illegale di accessori per fumatori. All'interno di un negozio di articoli per il giardinaggio di Rimini, infatti, erano esposti filtri, cartine e altri articoli per i quali, a partire dall'ultima Legge finanziaria, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A finire sotto sequestro circa 160mila pezzi da assoggettare ad imposta. Il proprietario del negozio, adesso, rischia una multa da 5 a 10mila euro.