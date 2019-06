Accoltellato nella notte, il ferito operato d'urgenza all'Infermi

E' stato operato d'urgenza all'Infermi di Rimini, dove i medici si sono riservati la prognosi anche se non sarebbe in pericolo di vita, il giovane straniero presumibilmente dell'est Europa accoltellato nella notte tra mercoledì e giovedì a Cattolica. Una vicenda ancora dai contorni poco chiari quella su cui stanno indagando i carabinieri anche perchè, secondo quanto emerso, il ferito dall'apparente età di 20 anni non aveva documenti con sè e non parlava in italiano. L'aggressione è avvenuta intorno alle 3 in corso Italia, nei pressi della spiaggia del Malidi. Dai primi accertamenti, a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il giovane riverso a terra e sanguinante. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che hanno notato una profonda ferita da taglio che aveva raggiunto lo straniero all'addome.

Sono stati a loro volta allertati anche i carabinieri che hanno provveduto a circoscrivere la zona per effettuare i rilievi di rito. Sul posto è stato ritrovato un coltello serramanico e, gli inquirenti dell'Arma, si stanno concentrando sulla lama per individuare indizi utili alle indagini. Nel frattempo il ragazzo, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza all'Infermi di Rimini e trasferito in sala operatoria. Al momento, dopo il delicato intervento chirurgico, il ferito è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull'accoltellamento e sono in corso le indagini per ricostuire quanto accaduto e per identificare il giovane.