Accoltellamento nella notte, caccia all'aggressore

Feroce accoltellamento, nella notte tra mercoledì e giovedì, a Cattolica nella zona del Malindi. Intorno alla mezzanotte è scattato l'allarme per una persona riversa a terra e, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Dai primi riscontri, pare che i sanitari si siano subito accorti che lo straniero ferito presentava dei profondi tagli da lama ed è stato chiesto l'intervento dei carabinieri. Mentre i militari dell'Arma intervenivano in corso Italia, il ferito del quale non sono state ancora fornite le generalità è stato trasportato d'urgenza all'Infermi di Rimini dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di individuare l'aggressore e ricostruire con esattezza quanto accaduto.

SEGUONO AGGIORNAMENTI