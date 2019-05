Accusati di uso fraudolento di carte di credito, marito e moglie assolti

Un calvario giudiziario durato oltre tre anni per una coppia di riminesi finita, suo malgrado, invischiata in una vicenda di utilizzo indebito di carte di credito dalla quale ne sono usciti assolti. Marito e moglie, titolari di una serie di attività, secondo l'accusa in un periodo di appena 15 giorni avevano accettato dei pagamenti effettuati con delle carte di credito poi risultate rubate, il tutto per un importo di circa 4mila euro. Per gli inquirenti avrebbero quindi cercato di trarre vantaggio dalle vendite, sapendo che si trattava di carte rubate, ma in realtà erano stati a loro volta raggirati tanto che, per una delle transazioni, ci avevano rimeso anche la merce che era sparita. Rinviati a giudizio, marito e moglie sono stati difesi dall'avvocaot Enrico Graziosi e, al termine del processo con l'accusa che aveva chiesto una condanna a 1 anno e 2 mesi, lei è stata scagionata in quanto ritenuta completamente estranea alla vicenda mentre lui è stato assolto con formula piena.