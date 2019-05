Accusato di calunnia, assolto con formula piena l'ex sindaco

Si è conclusa con una assoluzione con formula piena il calvario giudiziario di Simone Tordi, l'ex sindaco di Monte Colombo, denunciato per calunnia dal consigliere comunale Eleonora Troiani. Tordi era finito a processo dopo aver pubblicato un post su internet nel quale attaccava la rivale politica con quest'ultima che, dopo averlo letto, lo aveva ritenuto offensivo ricorrendo alle vie legali e costituendosi parte civile. Il giudice ha ritenuto che quanto sostenuto da Tordi, difeso dall'avvocato Marco Ditroia, non costituisse reato e che si trattava di una differenza di vedute politiche scritto in forma continente e non lesiva della persona assolvendo quindi l'imputato.