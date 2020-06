Acqua nel sottopasso Ceccarini: intervenuti i tecnici per un guasto elettrico alle pompe

Un guasto elettrico ha impedito alla corrente di arrivare alle pompe che convogliano e smaltiscono le acque piovane. Questo il motivo tecnico per cui si è accumulata acqua nel sottopasso di viale Ceccarini in presenza dell'abbondante pioggia della trascorsa notte. Un inconveniente tecnico risolto questa mattina dopo un sopralluogo dai tecnici della ditta che ha eseguito i lavori alla presenza dei responsabili dei Lavori Pubblici del Comune di Riccione. Il guasto al quadro elettrico ha causato la mancanza di corrente che ha poi impedito alle pompe di attivarsi. Il sistema di pompaggio del sottopasso Ceccarini è composto da due pompe, una principale e una secondaria che entra in funzionare automaticamente nel caso di malfunzionamento della prima. Nella mattinata è intervenuta anche Geat per la ripulitura delle griglie di scolo.

