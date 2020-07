Addio a Enzo Corbari, per 54 anni medico del Basket Rimini Crabs

Addio al dottore storico dei Crabs. Si è spento mercoledì mattina Enzo Corbari, il medico del basket riminese, dopo una lunga malattia. Corbari si è occupato per 54 anni della salute dei giocatori del Basket Rimini Crabs, per poi passare l'incarico nel 2016 per onorata carriera.

Corbari da tempo combatteva con una malattia. Con lui se ne va un pezzo importante di storia della pallacanestro riminese. Classe 1935, Corbari si è laureato in Medicina nel 1962 e negli anni Ottanta si è specializzato in Medicina dello Sport. E' stato anche presidente dell’Avis per tre mandati, e dirigente ospedaliero del Pronto Soccorso di Rimini.

Nel novembre 2016 il Comune di Rimini lo ha premiato con una targa consegnata dall'assessore allo Sport Gian Luca Brasini, su cui c'era scritto: "Al prof. per la sua professionalità, umanità e simpatia".

Il Comune omaggia il dottor Enzo Corbari, colonna del basket biancorosso

„Corbari aveva commentato il riconoscimento affermando con commozione: "Ricevere questo premio è un onore Il ricordo più bello di questi 54 anni nel mondo del basket? Impossibile rispondere, ce ne sono troppi. Ogni anno è stato bellissimo: anche quelli più amari, magari segnati dalle retrocessioni, hanno lasciato un segno. Dalle esperienze negative si può trarre sempre qualcosa di positivo".

