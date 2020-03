Addio a Giancarlo Pretolani, il ristoratore è stato tra i protagonisti della discoteca Paradiso

La notizia della sua morte ha fatto il giro di Rimini. Sono tanti gli amici che in queste ore stanno dando l'ultimo saluto a Giancarlo Pretolani, noto ristoratore e tra i protagonisti della discoteca Paradiso, stroncato lunedì a 60 anni da un infarto. Mercoledì l'addio al cimitero di Rimini con una cerimonia solo per i familiari più stretti e poi la sua salma verrà cremata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono tantissimi i riminesi, e non solo, a ricordarlo, impossibile dimenticare gli anni del Paradiso, dove ha gestito il ristorante, sia al fianco di Gianni Fabbri, ma anche quando il timone del locale è passato ai fratelli Massimo e Roberto Buffagni, per i quali ha anche curato i ristoranti del Peter Pan e della Villa delle Rose. E' una lunga carriera quella di Pretolani nella ristorazione, e negli ultimi anni ha gestito insieme ai figli Andrea e Francesco il ristorante Storie di mare e il bar La bussola in via Sinistra del porto, a San Giuliano.