Aereo "perde" il motore, atterraggio d'emergenza al "Fellini"

Pomeriggio concitato al "Federico Fellini" di Rimini dove sono scattate le procedure d'emergenza per un aereo in difficoltà. L'allarme è scattato intorno alle 16.30 quando, dai primi riscontri, un velivolo a elica ha riscontrato un'avaria al motore e ha chiesto assistenza alla torre di controllo dello scalo riminese. Sono state quindi avviate le procedure del caso con la mobilitazione dei vigili del fuoco che si sono portati sulla pista mentre, l'aereo, ha fatto rotta verso terra. Nonostante il problema riscontrato, il pilota è riuscito ad atterrare regolarmente in pochi minuti facendo così rientrare l'allarme.