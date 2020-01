Aereo con militari americani atterra in emergenza all'aeroporto di Rimini

Un aereo militare statunitense della UsNavy, con mlitari americani a bordo, è atterrato in emergenza all'aeroporto "Fellini" di Rimini nel pomeriggio di martedì. Il velivolo, un Beechcraft Super King Air B200, avrebbe riscontrato un'anomalia alla strumentazione di bordo mentre sorvolava la Romagna e, per precauzione, ha allertato il controllo aereo chiedendo di poter atterrare nell'aeroporto più vicino. Sono quindi scattate le procedure di emergenza e, sulla pista del "Fellini", si sono schierati i mezzi dei vigili del fuoco. Il B200 ha toccato terra tranquillamente e, dai successivi controlli, è emerso che a far scattare l'allarme sarebbe stato il malfunzionamento di una spia che indicava delle anomalie a una delle ali.