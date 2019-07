Affidamento dei minori, un incontro con il senatore Marco Croatti

Venerdì 26 luglio alle ore 20:30 presso la Sala Energia del Centro Congressi SGR di Rimini si terrà un importante convegno sul tema della procedure di affidamento dei minori “Il diritto di crescere in famiglia e il ruolo dell’affidamento eterofamiliare”, organizzato e promosso dal Senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle. Interverranno Maria Laura Mantovani, membro commissione affari costituzionali Senato, Vittorio Ferraresi Sottosegretario del Ministero della Giustizia, Raffaella Sensoli Consigliere Regionale, l’avv. Salvatore di Grazia, il prof. Camillo Valgimigli, la dr.ssa Tiziana Valer, l’avv. Annalisa Chiodoni ed illustri esperti del settore. Anche alla luce dei recenti fatti di cronaca accaduti in Emilia-Romagna che hanno scosso l’Italia intera e resi noti dall’inchiesta “Angeli e Demoni”, l’occasione sarà utile per approfondire, non solo dal punto di vista normativo, l’istituto dell’affido, le modalità e la gestione delle procedure di affidamento dei minori e le misure cautelari applicate per tutelare bambini e ragazzi che vivono questa difficile situazione. Seguirà, al termine degli interventi, un libero dibattito con il pubblico presente.